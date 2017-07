Erano soliti assaltare sportelli bancomat, di notte, col volto coperto da maschere di Donald Trump. Due fratelli sinti, Vittorio e Ivan Laforè, 26 e 30 anni, residenti nel Torinese, sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Torino. Sono sospettati di decine di assalti in tutto il Piemonte.

La tecnica utilizzata dagli indagati è quella della cosiddetta 'marmottà, ossia un ordigno che si inserisce all’interno degli sportelli per farli saltare. Per raggiungere le banche da assaltare i fratelli hanno sempre utilizzato auto rubate e, in particolare, una Mercedes bianca Classe A poi riverniciata di nero ispirandosi al film The Jackal, remake del più noto 'Il giorno dello sciacallò, in cui i protagonisti Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier cambiano colore all’auto perchè braccati dalla polizia.