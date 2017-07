Giordania: Amman trattiene i funzionari israeliani

(ANSAmed) - BEIRUT, 24 LUG - Le autorità giordane trattengono in queste ore i funzionari diplomatici e di sicurezza israeliani presenti ad Amman a seguito delle violenze verificatesi ieri sera nel compound residenziale diplomatico israeliano nella capitale giordana. Media giordani e panarabi precisano che gli inquirenti giordani intendono interrogare i funzionari e, in particolare, l'addetto alla sicurezza israeliano coinvolto nell'uccisione nella notte di due cittadini giordani, tra cui il suo assalitore di origini palestinesi. Secondo le ricostruzioni fornite dai media arabi e giordani, l'ufficiale israeliano ha aperto il fuoco per autodifesa contro il giovane facchino palestinese che lo aveva pugnalato con un cacciavite durante le operazioni di trasloco in una casa del compound dell'ambasciata israeliana. L'ufficiale israeliano ha sparato anche contro il padrone dell'appartamento, un cittadino giordano, ferito gravemente e morto in ospedale nella notte.