Ricercato per condanna a Parma, arrestato a confine Trieste

Un cittadino macedone di 35 anni, S.M., irreperibile dopo una condanna definitiva del Tribunale di Parma a tre anni e quattro mesi di reclusione per rapina e lesioni personali, è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera di Trieste al valico di Fernetti, mentre rientrava in Italia a bordo di un’auto con targa francese.

L’uomo, già residente in Italia e ricercato da oltre un anno, è stato identificato e arrestato dagli agenti durante le consuete attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera. L’operazione è stata eseguita assieme ai militari del Reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste, che dal dicembre 2015 collabora con la Polizia di Frontiera nell’ambito dell’Operazione «Strade Sicure».