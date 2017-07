Russiagate: Kushner nega contatti impropri con Mosca

(ANSA) - WASHINGTON, 24 LUG - Jared Kushner smentisce contatti impropri con le autorità russe. Lo rivela lo stesso genero del presidente americano Donald Trump in un comunicato diffuso dalla Ap, alla vigilia della sua audizione in Senato sul Russiagate. Nella nota Kushner dice di aver avuto quattro incontri con i russi durante la campagna elettorale del 2016, ma nessuno improprio e che non ha mai avuto legami con alcun governo straniero durante la campagna. E nega 'contatti segreti' con l'ambasciatore russo negli Usa.