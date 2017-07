G8 Genova: Urbisaglia in gruppo misto

(ANSA) - ANCONA, 24 LUG - Il consigliere comunale di Ancona Diego Urbisaglia, espulso ieri dal Pd locale per le esternazioni su Facebook sulla morte di Carlo Giuliani durante gli scontri al G8 di Genova del 2001, non si dimette dall'assise cittadina ed entra nel gruppo misto. "Mi dispiace, chiedo scusa per il disagio che ho provocato alla mia famiglia, al partito, ai familiari di Giuliani - ha detto oggi nell'aula del consiglio comunale -. Resto a fare il consigliere perché ho ancora progetti da portare avanti". Dopo il suo intervento la seduta è stata interrotta da manifestanti dei centri sociali, Prc e altre sigle di sinistra con striscioni: "Urbisaglia vattene, Carlo vive". "Vergogna! Dimettiti!" hanno urlato. Poi è tornata la calma e, nell'aula presidiata da polizia municipale e agenti della Digos, tutti i capigruppo hanno preso la parola sull'annuncio di Urbisaglia.