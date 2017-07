Libia: fonti Eliseo, Italia inclusa in nostra iniziativa

(ANSA) - PARIGI, 24 LUG - "I nostri amici e partner italiani sono strettamente coinvolti in questa iniziativa" sulla Libia: è quanto affermano fonti dell'Eliseo rispondendo all'ANSA alla vigilia dell'incontro di domani a Parigi "Anche questa mattina abbiamo avuto scambi molto intensi con Roma", continuano le fonti a Parigi. La Francia 'lavora' e vuole continuare a 'lavorare strettamente con l'Italia sull'insieme delle iniziative' riguardanti la Libia. Quella di domani sulla 'non e' affatto un'iniziativa esclusiva', dicono fonti dell'Eliseo,aggiungendo che Parigi 'è molto rispettosa della forte relazione tra l'Italia e la Libia' e 'con l'Italia abbiamo rapporti molto stretti'. L'obiettivo - aggiungono le fonti della presidenza francese 'e' associare tutti, Italia inclusa'. E ancora: 'Abbiamo tenuto a informare i Paesi frontalieri sia i Paesi impegnati in Libia'.