Mattarella ricorda la passione civile di Giovanni Bianchi

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, profondamente addolorato dalla scomparsa dell'onorevole Giovanni Bianchi - già presidente delle Acli, parlamentare per molte legislature e attuale Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani - ne ricorda, in un messaggio ai familiari, "il rigore morale, la passione civile e la grande umanità". "Uomo di vasta cultura e di intensa spiritualità - prosegue Mattarella - Giovanni Bianchi ha sempre vissuto il suo impegno, nell'associazionismo, nella politica, nelle istituzioni, come servizio alla comunità con un'attenzione particolare verso i poveri, gli ultimi, gli emarginati". E' quanto si legge in un comunicato della Presidenza della Repubblica.