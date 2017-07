(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Un uomo armato di motosega ha ferito cinque persone a Sciaffusa nel nord della Svizzera al confine con la Germania. Due di loro versano in gravi condizioni. Lo riferisce la Radiotelevisione svizzera (Rsi) sul proprio sito, precisando che un'operazione di polizia è in corso dopo che l'assalitore si è dato alla fuga. Rsi aggiunge che "la città vecchia è in parte blindata e due elicotteri stanno sorvolando la zona". L'allarme è scattato attorno alle 10.40. Le forze dell'ordine hanno invitato la popolazione a non sostare nelle vicinanze dell'area dove si è verificato l'accaduto.