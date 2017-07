Unhcr contro Australia su migranti

(ANSA) - GINEVRA, 24 LUG - L'agenzia dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) ha esortato oggi l'Australia a porre fine alla pratica della gestione offshore, in Papua Nuova Guinea e Nauru, dei richiedenti asilo senza visto valido che arrivano via mare ed ha deplorato che l'Australia rifiuti l'asilo nel Paese anche ai rifugiati vulnerabili con legami familiari in Australia. La gestione offshore dei richiedenti asilo "ha causato ingenti ed evitabili sofferenze, per troppo tempo", afferma l'Alto commissario Filippo Grandi in una dichiarazione. "Famiglie sono state separate e molti hanno subito danni fisici e psicologici", afferma la dichiarazione che parla di condizioni inaccettabili. L'Unhcr aveva accettato di appoggiare il trasferimento di rifugiati negli Usa a seguito di un accordo bilaterale tra l'Australia e Usa. "Abbiamo deciso di farlo alla luce della chiara intesa che ai rifugiati vulnerabili con stretti legami familiari in Australia sarebbe stato permesso di stabilirsi lì", afferma Grandi.