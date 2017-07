Anziani: nel Fiorentino pizze gratis a casa per chi è solo

Pizza a domicilio gratis per gli anziani soli: a Bagno a Ripoli, comune della cintura fiorentina, amministrazione comunale, Croce Rossa e il circolo «lo Stivale" di Candeli hanno ideato un progetto di socializzazione con la consegna di margherite o napoletane a casa di alcuni anziani già seguiti dai servizi sociali. Il piano è attuato a cadenza settimanale: ogni venerdì sera, i giovani volontari della Cri fanno il giro del territorio per recapitare agli anziani pizze cucinate dai membri del circolo, che le fornisce a titolo gratuito. Con un’età media che supera gli 80 anni, gli anziani interessati dall’iniziativa sono in gran parte donne. Vivono per lo più da soli e sono privi di rete familiare che li assista, oppure hanno i figli o i nipoti lontani. Da settembre il servizio sarà esteso alla consegna quotidiana della cena agli anziani in carico all’ufficio sociale del Comune che ne faranno richiesta.