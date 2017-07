Maltempo: neve a passo dello Stelvio

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - Mentre la siccità interessa vaste zone della Penisola, un fronte freddo, con piogge diffuse a valle e neve in quota, sta attraversando in queste ore l'Alto Adige. Intorno a mezzogiorno a passo dello Stelvio, a 2.770 metri di quota, i turisti sono stati accolti da una fitta nevicata. "La neve d'estate è una benedizione per i ghiacciai", ricorda il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin. Già nel primo pomeriggio la situazione è nuovamente migliorata. A Bolzano l'assalto di turisti, che hanno sfruttato la giornata uggiosa per una visita della città e per lo shopping, ha causato non pochi problemi alla viabilità. A un certo punto i vigili urbani hanno chiuso gli accessi al centro storico e deviato le macchine al parcheggio della Fiera di Bolzano.