(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Chapeau a Macron! Nel giro di un paio di mesi il presidente francese è riuscito a fare quello che prima Renzi e ora Gentiloni non sono stati capaci di fare in oltre tre anni e mezzo di inutili "bla-bla" ovvero mettere allo stesso tavolo Serraj e Haftar e trovare una soluzione concordata per il controllo della Libia". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato e responsabile organizzazione e territorio della Lega Nord. "In questo modo - aggiunge - la Francia avrà il petrolio libico e all'Italia resteranno gli immigrati".