Visti col go-kart al distributore di benzina: due ragazzi nei guai

Due giovani della provincia di Roma di 17 e 18 anni sono stati denunciati a piede libero dalla Polizia di Stato di Rimini per la ricettazione di un go-kart. Il maggiorenne anche per resistenza a pubblico ufficiale.

I due ragazzi sono stati notati da una volante della Polizia in servizio sulla Statale 16 nei pressi di un distributore di benzina, intorno alle 6 di questa mattina. A torso nudo, visibilmente euforici, i due, senza documenti, sono stati accompagnati in Questura dove hanno raccontato di aver trovato il go-kart in una strada vicino alla pista per "macchinine" di Riccione.

In vacanza a Rimini i ragazzi hanno detto di essere arrivati in bicicletta e di aver preso il mezzo solo per fare un giro: una bravata pericolosa. Il maggiorenne, inoltre, ha iniziato ad inveire e minacciare gli agenti dicendo che il padre avrebbe assunto un grosso avvocato per fargliela pagare ed è stato denunciato anche per resistenza.

Denunciati entrambi a piede libero, il minorenne è stato affidato ai servizi sociali del comune.