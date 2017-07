(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Il mondo di oggi non può essere considerato un'arena nella quale siano in brutale competizione sovranità impugnate come clave in una logica di antagonismo o addirittura di scontro". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla Farnesina. "I problemi hanno una dimensione naturale che travalica le capacità persino dei Paesi economicamente o militarmente più forti. In tal senso l'antistorico richiamo all'autosufficienza rappresenta uno schermo che si rivelerebbe tanto illusorio quanto fragile".