(ANSA) - ROMA, 24 LUG - L'Italia sostiene "l'unità della Libia" e "ha approfondito in queste settimane la collaborazione" con il governo di Fayez Sarraj. Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano aprendo la XII conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. "Il fatto che il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian sia qui per la terza volta in un mese è indicativo di quanto Italia e Francia operino in modo sinergico per la stabilità della Libia", ha aggiunto il ministro sottolineando che "la fragilità delle istituzioni libiche può avere un impatto devastante sui paesi vicini".