(ANSA) - GINEVRA, 24 LUG - E' un cinquantunenne il sospettato dell'attacco alla motosega oggi a Sciaffusa, tutt'ora in fuga e probabilmente armato. Lo ha riferito la polizia locale che ha comunicato anche il suo nome - Franz Wrousis - e precisato che si tratta di un emarginato, che vive principalmente nelle foreste. Il procuratore Peter Sticher ha riferito che l'uomo non ha fissa dimora, ma che in passato si era registrato come residente nel cantone svizzero di Graubuenden. Wrousis ha alle spalle due precedenti condanne, nel 2014 e nel 2016 per aver contravvenuto alla legge sulle armi.