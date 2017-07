Killer ricercato: conto corrente per incrementare la taglia

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Dopo la taglia sul latitante Norbert Feher, le indicazioni per contribuire ad aumentare la ricompensa. Il comitato degli amici di Davide Fabbri, il barista di Budrio ucciso il primo aprile nel suo locale, ha fornito il numero del conto corrente (Iban IT 34 P 0638 5366 40100000003806 Carisbo Filiale di Budrio) su cui potranno essere fatti "eventuali bonifici da chiunque sia interessato a favorire l'operazione". Se le somme versate ad incremento della taglia - al momento fissata in 50mila euro per chi dà informazioni utili a trovare l'indagato vivo, la metà per notizie sul cadavere - non dovessero essere utilizzate, queste "potranno essere restituite", con specifiche richieste. Altrimenti saranno utilizzate per attività istituzionali del comitato, cioé attività sociali per "ricordare la figura del compianto amico Davide Fabbri". Le indicazioni sono state diffuse dal legale della vedova di Fabbri e del comitato, avvocato Giorgio Bacchelli. (ANSA).