(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'uccisione della donna italiana, Maria Laura Satta, ed il ferimento di suo marito, Luigi Scassellati, avvenuti a Mombasa, in Kenia, durante una rapina nella villa dei coniugi. Il pm Sergio Colaiocco procede per omicidio, lesioni e rapina. Il magistrato, in stretto contatto con la Farnesina, ha già disposto una rogatoria internazionale per eseguire accertamenti nel paese del Centro Africa.