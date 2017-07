Trump, democratici ammettono, colpa loro

(ANSA) - WASHINGTON, 24 LUG - "Dopo 1 anno di indagini e Zero prove trovate, Chuck Schumer (leader della minoranza democratica al Senato ndr) ha appena dichiarato che 'i democratici devono biasimare se stessi, non la Russia'". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella consueta raffica di tweet mattutini. Il presidente si è anche chiesto " perché le commissioni e gli inquirenti, e ovviamente l'assediato A.G. (Attorney General, ovvero il ministro della Giustizia Jeff Sessions ndr) non stanno indagando nei crimini e nelle relazioni con la Russia di Hillary Clinton?". E' tornato poi ad attaccare i media e l'establishment affermando che Washington e' anche peggio di quanto pensasse. "'Bonifica la palude' dovrebbe essere essere cambiato in 'Bonifica la fogna', è in realtà molto peggio di quanto si pensasse, a cominciare dalle Fake News!".