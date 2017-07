Aeroporti: Reggio Calabria, chiesto processo per ex vertici

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 LUG - La Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sulla base delle indagini condotte dal Comando provinciale della Guardia di finanza, ha chiesto il rinvio a giudizio di dieci persone tra ex amministratori ed ex componenti del Collegio sindacale della Sogas, l'ex società di gestione dell'Aeroporto dello Stretto. La richiesta riguarda l'ex presidente della Sogas, Carlo Alberto Porcino; i componenti del Cda Vincenzo Calarco, Luca Maio, Antonio Barrile e Tommaso Cotronei ed i componenti del Collegio sindacale Renato Antonelli, Giancarlo Filocamo, Domenico Pensabene, Giorgio Chiaula e Domenico Parente. A tutti viene contestato il concorso nel reato di false comunicazioni sociali in quanto, nelle rispettive qualità, hanno riportato nei bilanci degli anni 2011, 2012 e 2013 dati non veritieri. (ANSA).