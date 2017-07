(ANSA) - BRESCIA, 24 LUG - E' iniziato nel primo pomeriggio il soggiorno a Sirmione, in provincia di Brescia, del primo ministro inglese Theresa May. Alloggerà in un albergo di lusso per una settimana. Nel primo pomeriggio ad accogliere Theresa May c'era il sindaco di Sirmione Alessandro Mattinzoli. "Sono molto felice di essere in questo luogo di relax che conosco perché non è la prima volta che vengo qui" ha detto il primo ministro inglese.