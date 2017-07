Lega: truffa allo Stato, condannati Bossi e Belsito

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - Condanna a 2 anni e sei mesi per l'ex leader della Lega Umberto Bossi al processo sulla truffa da 56 milioni ai danni dello Stato. Condannato a 4 anni e 10 mesi anche l'ex tesoriere Francesco Belsito. Il giudice ha disposto la confisca di 48 milioni alla Lega. Per l'accusa, nel periodo tra il 2008 e il 2010 sarebbero stati presentati rendiconti al Parlamento per ottenere indebitamente fondi che sarebbero stati usati, in gran parte, per spese personali della famiglia Bossi. Condannati anche i tre ex revisori contabili del partito Diego Sanavio, Antonio Turci e Stefano Aldovisi (2 anni e otto mesi; 2 anni e otto mesi e 1 anno e nove mesi) e i due imprenditori Paolo Scala e Stefano Bonet (5 anni). Tutti sono accusati di truffa. Provvisionale di un milione per Camera e Senato. Per Belsito è la quarta condanna in poche settimane per la gestione dei fondi della Lega. (ANSA).