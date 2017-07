Insulti razzisti: verso inchiesta penale per agente

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Si profila l'apertura di un'indagine per il caso del video dell'extracomunitario in bicicletta sull'autostrada del Frejus girato da un agente della polizia stradale. I suoi colleghi della sezione di polizia giudiziaria del compartimento di Susa gli hanno infatti sequestrato il telefonino con un provvedimento che, in base a quanto si apprende, è di carattere penale e non amministrativo. L'agente si è rivolto a un avvocato torinese, Piefranco Bertolino. "Allo stato attuale - spiega il penalista - possiamo solo attendere eventuali sviluppi. Non sappiamo se ci sono o ci saranno iniziative da parte della procura. Cerchiamo però di non perdere di vista un aspetto fondamentale: i poliziotti, compiendo il loro dovere con il massimo scrupolo e la massima professionalità, hanno di fatto salvato la vita a quel malcapitato che stava percorrendo un'autostrada in bicicletta. Mettendo a repentaglio la loro stessa vita". (ANSA).