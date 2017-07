(ANSA) - BEIRUT, 24 LUG - Si è conclusa con la visita in Qatar la missione regionale di 48 ore del presidente turco Tayyep Recep Erdogan impegnato ieri e oggi in incontri anche in Arabia Saudita e Kuwait. Parallelamente, interpellato da al Jazira, la tv del Qatar, il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha ribadito la necessità di togliere l'embargo al Qatar imposto da Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrein ed Egitto, prima di intavolare qualsiasi trattativa. La Turchia è un alleato del Qatar e nei giorni scorsi nuove forze militari turche erano giunte a Doha come simbolo di quest'alleanza. Erdogan ha incontrato ieri il re saudita Salman, definendo l'Arabia Saudita "il partner regionale di maggior rilievo".