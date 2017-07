Spagna: ministro Esteri, serve più Europa al di là di slogan

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Abbiamo bisogno di più Europa, la Brexit non ci può distrarre da questo compito e non ci può essere Europa senza passione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Alfonso Dastis alla XII conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. "La posta in gioca è alta e va al di là degli slogan", ha sottolineato. "Sicurezza vuol dire difesa. La storia ci insegna che nessuna potenza è riuscita a sopravvivere senza un controllo dei suoi confini", ha aggiunto Dastis, "ma la difesa senza politica estera è come colpire con un bastone alla cieca. Non possiamo permetterci 27 politiche estere diverse". Parlando della Brexit il ministro spagnolo ha detto che "la Gran Bretagna non è mai stata a suo agio nell'Ue, il loro cuore o almeno di molti britannici non è mai stato in sintonia con la costruzione dell'Europa". Tuttavia, ha aggiunto, "sono stati e continueranno a far parte dell'Europa". Certo, è l'opinione di Dastis "non vogliamo distruggere l'Ue per far uscire la Gran Bretagna. (ANSA).