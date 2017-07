Incendi: ancora fiamme nel sud della Francia e Corsica

(ANSA) - PARIGI, 25 LUG - Ancora incendi in Corsica e nel sud della Francia. I vigili del fuoco sono ancora in lotta contro le fiamme nella parte settentrionale della Corsica ma anche nei dipartimenti di Alpes-Maritimes e Var. Nel sud-est del Paese, in alcuni casi, si è resa necessaria l'evacuazione degli abitanti dalle proprie case. In totale, sono stati mobilitati 19 aerei, di cui 10 Canadair e 2 Dash, oltre che 1.000 pompieri. Non si segnalano vittime, ma gli incendi nel sud hanno già devastato 3.000 ettari di macchia mediterranea. La situazione di emergenza durerà "fino a mercoledì sera", ha avvertito Stephane Bouillon, prefetto della regione Provence-Alpes-Cote d'Azur, ai microfoni di radio Europe 1.