Trump valuta opzioni per sostituire Sessions

(ANSA) - NEW YORK, 25 LUG - Il presidente americano Donald Trump sta discutendo con il proprio staff la possibilità di sostituire il ministro della Giustizia, Jeff Sessions. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali alcuni dei collaboratori di Trump avrebbero anche avanzato nomi su chi potrebbe sostituire Sessions nel caso si dimetta o venga licenziato. Fra i nomi circolati quello dell'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, e del senatore repubblicano Ted Cruz. La sostituzione di Sessions, secondo alcuni funzionari della Casa Bianca, potrebbe rientrare nella più ampia strategia per licenziare il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. I rapporti fra Trump e Sessions sono tesi da quando il ministro della Giustizia ha deciso di astenersi dalle indagini sulla Russia. Una decisione con cui ha trasferito la responsabilità sull'inchiesta al suo numero due Rod Rosenstein, che ha nominato Mueller procuratore speciale.