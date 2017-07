(ANSA) - WASHINGTON, 25 LUG - E' stato incriminato e rischia la pena di morte l'uomo che era al volante del camion con a bordo decine di immigrati illegali trovato in un parcheggio dei magazzini Wal-Mart a San Antonio, in Texas, tra cui alcuni che hanno perso la vita durante il viaggio nel veicolo. Si tratta di James Matthew Bradley Jr., comparso ieri in tribunale, accusato del trasporto illegale di migranti risultato nella morte di 10 persone, cui ammonta l'ultimo bilancio delle vittime. Intanto il ministero degli Esteri del Guatemala ha confermato che un cittadino guatemalteco di 20 anni e' tra le vittime, mentre altri due di 17 e 23 anni sono sopravvissuti