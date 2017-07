(ANSA) - BERLINO, 25 LUG - In Svizzera continua la caccia all'uomo che ieri, armato con una motosega, ha ferito cinque persone a Sciaffusa nel nord del Paese vicino al confine con la Germania. Le forze dell'ordine stanno impiegando elicotteri e unità cinofile per ricercare l'assalitore, Franz Wrousis, un senza fissa dimora di 51 anni. Ieri la polizia ha escluso 'un atto di terrorismo'. Due dei feriti gravi sono ricoverati in ospedale.