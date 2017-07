(ANSA) - PARIGI, 25 LUG - "L'aiuto internazionale in favore dei paesi più deboli, in particolare in Africa, aumenterà durante i prossimi cinque anni per raggiungere lo 0,55% della ricchezza nazionale nel 2022". Lo annuncia l'Eliseo in un comunicato, riportando la proposta avanzata ieri dal presidente francese, Emmanuel Macron, durante il colloquio con Bono, cantante degli U2 e fondatore dell'Ong 'One'. "Il Primo Ministro e il governo sono stati incaricati di presentare entro l'autunno una traiettoria finanziaria conforme a questo obiettivo" spiega il comunicato.