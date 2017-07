Guida col cellulare, sfugge a controllo e provoca incidente

(ANSA) - MONZA, 25 LUG - Una 41enne brianzola è stata arrestata dai carabinieri di Vimercate (Monza) dopo aver provocato un incidente, inseguita dai carabinieri, nella tarda serata di lunedì 24 luglio lungo la tangenziale Est, all'altezza di Vimercate (Monza). "Avevo il cellulare in mano, sapevo che mi avevano visto e sono fuggita". Questa la motivazione che la donna ha addotto, per giustificare la fuga quando, a bordo della sua Ford Focus, ha ignorato un posto di controllo dei militari ad Agrate Brianza (Monza) ed è scappata in tangenziale. Arrivata all'uscita 'Vimercate centro', forse per la velocità o una manovra azzardata, si è scontrata con una Fiat Punto (guidata da una 53enne), che si è ribaltata. Sul posto i carabinieri, le ambulanze e la Polizia stradale che ha eseguito i rilievi. Soccorsa, la 53enne è stata accompagnata in ospedale, da dove stamane è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. La donna che ha causato l'incidente è stata arrestata dai carabinieri di Vimercate per resistenza a pubblico ufficiale.