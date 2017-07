Turchia: nuova udienza al processo a giornale anti-Erdogan

(ANSA) - ISTANBUL, 25 LUG - Secondo giorno a Istanbul del processo contro 17 giornalisti e amministratori del quotidiano di opposizione laica Cumhuriyet, accusati a vario titolo di "terrorismo" per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, il Pkk curdo e il gruppo di estrema sinistra Dhkp-c. Tra gli imputati, che rischiano fino a 43 anni di carcere, ci sono anche altri 2 freelance. Dopo l'udienza fiume di ieri, stamani ha deposto il direttore del giornale, Murat Sabuncu, denunciando tra l'altro la condizione di isolamento cui è sottoposto in prigione, dove si trova da quasi 9 mesi. Insieme a lui, sono in carcerazione preventiva altri 10 imputati, mentre 2 vengono processati in contumacia, tra cui l'ex direttore Can Dundar, riparato in Germania. Le udienze sono previste fino a venerdì, quando è attesa la decisione dei giudici sulla conferma delle misure cautelari nei confronti degli imputati. Dal fallito colpo di stato di un anno fa, in Turchia sono stati chiusi oltre 150 media di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan. Al momento, secondo l'osservatorio per la libertà di stampa P24, ci sono inoltre 166 giornalisti in galera, più che in ogni altro Paese al mondo.