(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Il testo Richetti sulla revisione dei vitalizi è stato portato in Aula grazie alla battaglia e alle insistenze del M5S. Infatti i dem hanno fatto melina per mesi, trovando ogni scusa per non andare avanti. Stiamo facendo di tutto per far sì che il Pd smetta di fare opposizione al suo stesso testo. I dem sono spaccati, in realtà non hanno nessuna intenzione di rinunciare al privilegio. Vediamo come voteranno in entrambe le Camere, noi ci siamo". E' quanto afferma in una nota il capogruppo M5S alla Camera, Simone Valente.