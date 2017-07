Pisapia a Mdp, no a incontro, serve sguardo rivolto a futuro

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Non c'è spazio per una politica costruita con la testa rivolta all'indietro. L'obiettivo deve essere invece guardare al futuro dando risposte concrete ai problemi quotidiani del Paese. Queste condizioni positive, che allo stato non sono pienamente realizzate, vanno costruite con un progetto e un programma comune, per i quali continueremo con entusiasmo il nostro impegno. Per questi motivi abbiamo ritenuto utile rinviare l'incontro con gli esponenti di Mdp previsto per oggi". Così Giuliano Pisapia in una nota firmata anche da Ciccio Ferrara, Luigi Manconi, Franco Monaco e Bruno Tabacci. "Campo Progressista - premette - è nato per dar vita, insieme con altri, ad un nuovo soggetto politico di centrosinistra, alternativo al Pd e antagonista ai populismi e le destre, autonomo e indipendente, in netta discontinuità con il passato, aperto e inclusivo". E quindi, "c'è bisogno di una nuova soggettività politica come già richiamato nella piazza del primo luglio, e non di una semplice federazione".