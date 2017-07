Mdp a Pisapia, noi puntiamo a nuovo centrosinistra

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L'obiettivo di Art.1 è costruire un nuovo centrosinistra largo e di governo. Guardare al futuro significa prima di tutto operare per la più significativa partecipazione popolare al processo costituente che ci vede protagonisti. Noi andiamo convintamente avanti su questa strada". Così Roberto Speranza di Mdp replica a Giuliano Pisapia. "L'obiettivo di Articolo Uno è costruire un nuovo centrosinistra largo e di governo che metta al centro il lavoro e l'equità sociale, in discontinuità netta con le politiche sbagliate degli ultimi anni. Serve all'Italia una nuova grande forza radicata sul territorio e non costruita nel chiuso delle stanze romane".