(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Appalti pilotati per la tratta Tav Milano-Genova e l'A3 Salerno-Reggio Calabria. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno disposto il sequestro preventivo di beni per un milione di euro a Giandomenico Monorchio, figlio di Andrea, ex ragioniere dello Stato. Ad Antonino Picca invece è stato imposto l'obbligo di dimora. Nell'ambito della stessa indagine della Procura di Roma l'ottobre scorso erano finite in carcere 21 persone.