Vitalizi: Lega, noi voteremo sì, stop a privilegi

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "La Lega voterà a favore del provvedimento che prevede lo stop dei vitalizi ai parlamentari. Da sempre ci battiamo per abolire questo privilegio che altro non fa che allontanare la politica dalla realtà del Paese. Prova ne è che il nostro gruppo non ha presentato alcun emendamento al testo originario. Riteniamo giusto, infatti, che in un momento particolare come quello attuale si diano risposte concrete ai cittadini". Lo dichiara il deputato della Lega Cristian Invernizzi annunciando il voto favorevole del gruppo.