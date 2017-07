Corea Nord: Seul alza vigilanza su ipotesi lancio missile

(ANSA) - PECHINO, 25 LUG - I militari sudcoreani hanno alzato la vigilanza sulle attività missilistiche di Pyongyang in cooperazione con gli Usa: lo riporta l'agenzia Yonhap, secondo cui il Comando di Stato maggiore congiunto di Seul non ha voluto parlare apertamente di eventi legati a notizie di intelligence. Il caso è nato dopo che la Cnn, citando in forma anonima un funzionario della Difesa Usa, ha dato conto del rilevamento di veicoli per il trasporto di materiale a Kusong, nella provincia di North Pyongan, compatibile con un lancio balistico. "I nostri militari seguono con attenzione le mosse del Nord attraverso la sorveglianza integrata di Corea del Sud e Usa contro possibili e varie provocazioni", ha detto il colonnello Roh Jae-cheon, portavoce del Comando. Secondo un'altra fonte, un lancio potrebbe avvenire giovedì, giorno del 64/mo anniversario dell'armistizio della Guerra di Corea e giorno anche della scadenza della proposta di Seul al Nord per un ciclo di colloqui militari allo scopo di allentare le tensioni.