Prestipino, per continuare nostra razza sostegno a mamme

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Per continuare la nostra razza bisogna dare sostegno concreto alle mamme". Così ai microfoni di Radio Cusano Campus Patrizia Prestipino, membro della direzione nazionale del Partito Democratico e responsabile del dipartimento per la difesa degli animali, difende il Dipartimento sulle mamme del Pd. "Renzi in campagna elettorale ha detto che si sarebbe occupato anche di mamme, è stato coerente: - ha aggiunto Prestipino - in Italia nascono sempre meno figli, la genitorialità viene spesso lasciata da sola. Non ci sono più mamme in Italia, vi rendete conto che siamo il Paese più anziano d'Europa?". La definizione scatena i commenti critici degli altri gruppi parlamentari."Il caldo fa male", affermano in molti. Poi le scuse: "Questa mattina in maniera del tutto erronea, ho usato il termine 'razza' nell'ambito di una discussione sulla natalità. Mi scuso chiaramente per l'uso di questo termine che, peraltro, nulla aveva a che fare con la discussione in corso in quel momento".