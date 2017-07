Vitalizi: Ex parlamentari,legge volantino e incostituzionale

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La legge Richetti che ricalcola i vitalizzi degli ex parlamentari "è incostituzionale", ed è una "legge volantino", approvata solo per essere "usata in campagna elettorale". Lo dice al telefono Antonello Falomi, presidente dell'Associazione ex parlamentari. L'Associazione ha scritto a tutti i 630 deputati per spiegare le rimostranze rispetto alla legge. "Pd e M5s - prosegue Falomi - sanno benissimo che la Consulta boccera' la legge, ma preferiscono portare avanti una legge propaganda, una legge volantino, da sbandierare in campagna elettorale".Secondo Falomi, inoltre, "questa legge e' un pericoloso precedente per mettere le mani nelle tasche dei pensionati, attraverso un ricalcolo delle loro pensioni. Il ricalcolo lo propongono anche Boeri, Cottarelli e il Fondo monetario Internazionale: quindi c'e' un interesse preciso dietro a questa operazione".