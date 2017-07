(ANSA) - BRUXELLES, 25 LUG - Il commissario europeo per l'allargamento Johannes Hahn esprime "una preoccupazione molto forte per i numerosi arresti di giornalisti, avvocati" e oppositori politici in Turchia. Una preoccupazione condivisa dall'Alto rappresentante Federica Mogherini che parla di "schema preoccupante di arresti". I due esponenti Ue hanno tenuto un dialogo politico a Bruxelles con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.