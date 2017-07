(ANSA) - ROMA, 24 LUG - L'ultimo impegno ufficiale del principe Filippo, che aveva annunciato il ritiro dagli impegni pubblici a maggio, sarà la finale del Royal Marines Global Challenge, le 'olimpiadi' della Marina di Sua Maestà. Lo scrive la Press Association. L'uscita di scena di Filippo era probabilmente stata motivata da ragioni di precauzione per l'eta' avanzata del principe consorte, che a giugno ha compiuto 96 anni. In precedenza era gia' stata ridotta la partecipazione di Filippo e anche della sovrana agli eventi delle centinaia di associazioni di volontariato da loro patrocinate: l'incarico di rappresentanza è stato trasferito a membri piu' giovani della famiglia reale, come il principe Carlo e sopratutto William.