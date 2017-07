Su Channel 4 gli audio di Diana che racconta sesso con Carlo

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La vita sessuale del principe Carlo e Diana potrebbe essere sbattuta in prima serata se Channel 4 andrà fino in fondo al proposito di trasmettere le registrazioni delle sedute di psicoterapia della principessa. Lo scrive l'Independent. Si tratta di audio registrati tra il 1992 e il 1993 a Kensington Palace nei quali Lady D confida allo psicologo americano Peter Settelen dettagli intimi della sua vita coniugale. Channel 4 ne è entrata in possesso e intende condividerli con i sudditi di Sua Maestà all'interno di un documentario dal titolo 'Diana: in her own words' che andrà in onda ad agosto per i 20 anni dalla morte. 21 ore definite 'dinamite' da un produttore della rete. "Un importante documento storico", per un portavoce di Channel 4 che alla fine potrebbe decidere di non mandare in onda le parti relative alla vita sessuale di Carlo e Diana. Nel 2004 la rete americana Nbc scatenò un putiferio trasmettendo alcuni estratti delle registrazioni in cui Lady D definiva i rapporti intimi con il marito "strani".