Lega: rischio sequestro preventivo per 'congelare' 48 mln

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - La procura di Genova potrebbe chiedere il sequestro preventivo per 'congelare' i 48 milioni di euro che il giudice ha ordinato di confiscare alla Lega Nord nella sentenza di condanna a Umberto Bossi e a Francesco Belsito e altri cinque imputati, per la maxi truffa sui rimborsi elettorali. La sentenza parla di confisca diretta e dunque al Carroccio potranno essere presi soltanto i soldi nei conti correnti. Ma se la Lega non avesse, come pare che sia, tutti quei soldi in banca allora quelli mancanti verranno presi direttamente dai patrimoni dei condannati: in questo caso potranno essere aggrediti non soltanto i liquidi, ma anche tutte le altre proprietà dalle case alle eventuali quote societarie. Il tribunale di Genova ha condannato ieri Bossi a due anni e sei mesi e Belsito a quattro anni e dieci mesi, oltre ai tre ex revisori contabili Diego Sanavio, Antonio Turci e Stefano Aldovisi (con pene dai due anni e otto mesi a un anno e nove mesi) e i due imprenditori Stefano Bonet e Paolo Scala (cinque anni). Secondo l'accusa, i vertici del partito avrebbero ottenuto i rimborsi elettorali con documentazioni artefatte, fondi che poi sarebbero stati spesi in gran parte per spese non istituzionali.