Venezia ricorda 100 anni Porto Marghera

(ANSA) - VENEZIA, 25 LUG - Il 23 luglio 1917 il presidente del Consiglio Paolo Boselli, il sindaco di Venezia Filippo Grimani e il presidente di Sade Giuseppe Volpi di Misurata firmarono una convenzione per la costruzione di Porto Marghera. Un secolo dopo Venezia ripercorre la storia di quest'area di 22 mila ettari dove la grande impresa ha creato una delle prime grandi mentalità industriali italiane e sulla quale oggi la città si interroga sull'eredità economico sociale di un secolo di lavoro. Non una celebrazione ma un altro passo "nel futuro della città", ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro presentando le iniziative che da settembre a maggio 2018 accompagneranno il progetto "1917-2017 - 100 anni di Porto Marghera". "Ricordare Porto Marghera cosa è stato e cosa sarà è un dovere di chi ama Venezia Quest'area oggi è una sfida fondamentale pensare ai suoi prossimi cento anni". Per il sindaco tre saranno i passi fondamentali per ridare nuova vita alla grande area: industria, portualità e turismo.