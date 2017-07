Consigli utili per non sprecare acqua

La stagione estiva, a causa delle scarse precipitazioni nei mesi scorsi, consiglia di non sprecare l’acqua potabile e cercare di limitare i consumi. La Regione Emilia Romagna ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza. Iren - gestore delle reti idriche - raccomanda di adottare un consumo responsabile dell’acqua per evitare sprechi invitando a non utilizzare l’acqua del rubinetto per esigenze diverse da quelle destinate al consumo umano, alimentare e per l’igiene personale. Non va dimenticato, infatti, che se in pole position c’è l’agricoltura, circa un terzo dei consumi della risorsa acqua è impiegato per i fabbisogni privati dei cittadini. Un uso intelligente dell’acqua potabile è obiettivo che l’Associazione di consumatori Adiconsum si propone da tempo: pochi semplici accorgimenti possono aiutare ad abbattere il consumo, a risparmiare sulle forniture, preservando le sempre più scarse riserve idriche.

Ecco alcuni consigli utili per ridurre gli sprechi .

In bagno:

– L’abitudine di tenere aperto il rubinetto mentre ci si lava i denti è molto diffusa. Chiudilo, è uno spreco inutile

– Chiudi il rubinetto anche mentre ti fai la barba. Si può chiudere il tappo del lavabo e riempirlo d’acqua sufficiente a risciacquare il rasoio più volte

– Meglio la doccia: un bagno arriva a consumare fino a 150 litri, contro i 50 di una doccia

– Sempre in doccia si può risparmiare acqua anche chiudendo il rubinetto durante il tempo che serve per massaggiare i capelli con shampoo e balsamo. In media ci impieghiamo uno o due minuti. Sembra poco, ma si sprecano parecchi litri d’acqua.

In cucina:

– Lava frutta e verdura lasciandola a bagno in un recipiente e usa l’acqua corrente solo per risciacquare alla fine

– L’acqua utilizzata per lavare frutta e verdura, inoltre, può essere usata per annaffiare fiori e piante, che non necessitano di acqua potabile

– Usa lavatrice solo a pieno carico, ogni lavaggio risparmiato riduce il consumo d’acqua fino a 20 litri

– Lo stesso vale per la lavastoviglie:, ogni lavaggio risparmiato riduce il consumo d’acqua fino a 40 litri

In giardino o in terrazzo:

– Per pulire sentieri adiacenti al giardino usa una scopa e non il getto d’acqua

– Annaffia le piante alla base, non sulle foglie, e alla sera, quando l’evaporazione è minore

– L’acqua piovana è gratuita e può essere raccolta per consentire un utilizzo successivo

– Se devi lavare l’auto, usa un secchio invece dell’acqua corrente

– L’irrigazione a goccia – con sistema a rete – penetra direttamente nel terreno e consente di ottenere un migliore risultato rispetto all’innaffiamento tradizionale, usando meno acqua

Tutti questi accorgimenti portano ad un risparmio annuo di circa 6.000 litri di acqua potabile

Fuori casa:

– Prima di partire per le ferie ricordati di chiudere la valvola centrale dell’acqua per evitare sprechi e danni all’impianto idrico

– Se noti una fontanella pubblica aperta inutilmente, chiudila. E se nel tuo comune ce ne sono senza rubinetto, chiedi al tuo comune di installarne uno

– Segnala le perdite alla rete idrica e alle tubature che ti capita di osservare

– Come in casa, anche al bar o al ristorante, meglio l’acqua “del sindaco”. Il consumo di acque minerali comporta un grande spreco di risorse, bottiglie di plastica da smaltire e tante emissioni di CO2 per il trasporto su gomma. L’acqua della rete idrica è potabilissima e la sua qualità viene regolarmente testata

Impiantistica:

– L’uso dei riduttori di flusso nei rubinetti e nelle docce riduce il consumo d’acqua senza modificare le proprie abitudini. Si tratta di un piccolo filtro da avvitare all’estremità del rubinetto in grado di miscelare l’acqua in uscita con l’aria. Non percepisce alcuna differenza ma si arriva a risparmiare quasi la metà dell’acqua utilizzata con i filtri tradizionali

– Lo sciacquone del water consuma ad ogni getto dai 9 ai 12 litri d’acqua. Per ridurne il consumo è consigliabile far installare un sistema con doppio pulsante – scarico differenziato – o in alternativa regolare il galleggiante dello sciacquone ad una capacità minore di acqua.

Adiconsum fa notare che il consumo responsabile di acqua potabile è un atto di civiltà.