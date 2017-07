Tradito dall'amore per una donna: catturato Johnny lo Zingaro

La Polizia ha arrestato il latitante Giuseppe Mastini detto Johnny lo Zingaro, evaso il 30 giugno scorso dal carcere di Fossano, in provincia di Cuneo. E’ stato arrestato in un appartamento di Taverne d’Arbia, in provincia di Siena.

Assieme al latitante sono stati arrestati anche la compagna e alcuni fiancheggiatori.

L’operazione è stata svolta da agenti dello Sco della Polizia, delle squadre mobili di Cuneo, Lucca e Siena e dagli uomini del Nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria. E’ stato tradito dall’amore per una donna Johnny lo Zingaro, evaso lo scorso 4 luglio. Secondo quanto si apprende, al momento dell’irruzione, l’uomo era in compagnia di Giovanna Truzzi, 58 anni, evasa a sua volta dagli arresti domiciliari che stava scontando a Pietrasanta, in provincia di Lucca.

Si sono finti dei corrieri che dovevano consegnare un materasso gli agenti che hanno arrestato Johnny lo Zingaro in un appartamento in provincia di Siena.

Secondo quanto si apprende, la Polizia ha seguito le tracce dell’uomo fin da quando era fuggito su un taxi a Genova. Grazie alle più sofisticate tecnologie, gli uomini della Direzione centrale anticrimine sono riusciti ad individuarlo a Pietrasanta, da dove si è allontanato con la compagna. Johnny e la donna sono stati seguiti dai poliziotti e dagli uomini della Penitenziaria fino a quando non sono arrivati a Taverne d’Arbia.

Qui, sempre secondo quanto si apprende da fonti qualificate, la coppia è stata ospitata da alcuni parenti di Giovanna Truzzi che, per l’arrivo dei due, avevano ordinato un nuovo materasso. Ed è qui che i poliziotti hanno messo in atto lo stratagemma che ha consentito la cattura: gli agenti si sono sostituiti ai corrieri e, una volta all’interno dell’appartamento, hanno segnalato la presenza dell’uomo, facendo scattare il blitz coordinato dal Servizio centrale operativo.