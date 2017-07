(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Almeno 12 pompieri sono rimasti feriti e 15 poliziotti intossicati nel tentativo di domare gli incendi che da tra giorni stanno flagellando Costa Azzurra e Corsica. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco secondo quanto riportato dai media francesi. In totale sono 4.000 i pompieri al lavoro per cercare di spegnere le fiamme in aree molto frequentate da francesi e turisti in estate.