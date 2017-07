Guida col tasso alcolemico otto volte superiore al limite: bloccato

Guidava ubriaco fradicio la propria auto quando, nella zona di Casarsa della Delizia (Pordenone), è stato fermato per un controllo dai Carabinieri che hanno scoperto che il suo tasso alcolico era di 4.27 g/l, superiore di ben otto volte al limite consentito dalla legge (0.5 g/l). Una sorta di record tanto che gli stessi Carabinieri si sono chiesti come l’uomo abbia fatto anche solo a salire nell’abitacolo. Inevitabile il sequestro dell’auto, il ritiro della patente di guida e la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pordenone per violazione dell’art. 186 del Codice della Strada.

Nei guai è finito M.T., di 50 anni, di Casarsa della Delizia. La fitta rete di controlli predisposta dalla Compagnia di Pordenone dei Carabinieri ha permesso di individuare in poche ore altri cinque trasgressori cui è stata sospesa la patente sempre per guida in stato di ebbrezza; uno era anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.