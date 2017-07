(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Non solo il Pil, ma anche l'indice di Benessere equo e solidale (Bes) sarà vincolante per la legge di Bilancio del 2019 e quindi anche nel Def della primavera 2019: e tra i 12 indicatori che definiscono il Bes ci sarà l'obesità, oltre al redito medio pro capite, l'indice di diseguaglianza del reddito, l'indice di povertà assoluta ed altri 8 parametri. Il tutto è contenuto nel decreto ministeriale per individuare gli indicatori del Bes appena trasmesso alle Camere per il parere.